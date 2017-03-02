2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование , посвященное «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. ФБК удалось найти резиденции, особняки, яхты и виноградники, так или иначе связанные с некоммерческими фондами, в руководство которых входят или входили близкие к Дмитрию Медведеву люди. Сотрудники ФБК оценили «объем средств, вращающихся между медведевскими фондами и компаниями», в 70 миллиардов рублей. «Медуза» узнала у системных российских политиков, может ли расследование фонда стать причиной для отставки Медведева.

Раиса Кармазина

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Фото: Анна Исакова / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Я не читала этой статьи. Мало ли что там пишет Навальный, он кто такой? Прокурор, [сотрудник] СК РФ? Он просто гражданин. Это его личное дело, понятное; человек, который лезет в политику, который ничего не сделал для страны, вообще ничего, ноль! И я его комментировать не собираюсь. Пусть сначала бревно в глазу вытащит.

[По поводу сотрудников ФБК, которые работали над расследованием]: ну и пусть работали, журналисты — это не следователи. Для этого у нас есть все институты власти. Кому положено, тот пускай и занимается. Я не собираюсь никуда [обращаться с просьбой проверить информацию], потому что у меня забот полон рот. Да и кто он такой? На каждый чих обращаться? Предвыборный год, что — не понятно, что ли?

Валерий Гартунг

Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

Я не читал расследования, если честно. То, о чем вы говорите, это достаточно серьезные обвинения. Чтобы комментировать это, сначала эти сведения должны быть подтверждены, потому что пока это просто какая-то информация, требующая подтверждения. Мало ли, что опубликовано — часто информация не находит подтверждения.

Григорий Явлинский

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко»

Фото: Дмитрий Баранов / ТАСС

Если это правда — и все это незаконно, то уйти в отставку должен президент, не говоря уж о Медведеве. Поскольку в российской системе власти президент несет всю полноту ответственности за премьера. В противном случае эта публикация — часть мероприятий предвыборной кампании Путина по оценке возможности отправки в отставку непопулярного в народе премьера. Ну и, конечно, имитация активности в «борьбе с коррупцией».

Анатолий Выборный

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член «Единой России»

Фото: Александр Лукашин / PhotoXPress

Не так давно Навальный публиковал расследование в отношении генерального прокурора России, после которого был проведен тщательный анализ, и ни один факт не подтвердился. Такие расследования — не основания для отставки какого-либо государственного служащего, поскольку они являются только предположениями, законом такие отставки не предусмотрены. Нельзя также забывать о политической коррупции, которая использует пропаганду, подмену фактов и ни на чем не основанные умозаключения.

Навальному нужно напомнить о себе, тем более, у него есть амбиции баллотироваться в президенты России (Навальный объявил о намерении участвовать в президентской гонке в декабре 2016 года — прим. «Медузы»). Самый легкий путь обратить на себя внимание — задеть высшее должностное лицо, бросить камень в чужой огород. Навальный прекрасно понимает, что его расследования не являются основаниями для отставки того или иного государственного служащего, тем более такого уровня, своим роликом он пытается вызвать народный гнев.

Если у кого-то есть информация, связанная с государственными служащими, есть определенный порядок обращений, заявления. Также если человек сообщает о правонарушении, то он предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос: можно оклеветать кого угодно, но кто-то должен нести за это ответственность. В соответствующие органы Навальный не обращается (ФБК направил в Следственный комитет заявление — прим. «Медузы»), таким образом он преследует свои цели, играть на его площадке, я думаю, никому не стоит.

Михаил Шмаков

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта», руководитель рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председатель Федерации независимых профсоюзов России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Навальному и его расследованию я не верю. Нужны объективные факты, а не просто заявления Навального, который на этом строит свою политическую карьеру и пытается под видом расследования уйти от собственных нарушений закона и от уголовного преследования. Медведев ли [главный герой расследования], Путин, вы, Петров, Сидоров — Навальный не авторитет! Это его способ зарабатывания денег. Завтра он про вас напишет — и что? Ни ему, ни его команде журналистов не верю, поскольку они финансируются нашими врагами, врагами государства! (ФБК финансируется с помощью пожертвований граждан — прим. «Медузы».)

Представители КПРФ и ЛДПР отказались от комментариев.