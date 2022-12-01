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Политика Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-6 во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом, как пишет «Сирена», Навальный сообщил на заседании суда по делу о созданного им профсоюза заключенных.

«Ваша честь, с памятного нашего первого суда я не вылезаю из ШИЗО. И могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова водворили в ШИЗО на 11 суток. И как раз это очень хорошо показывает ситуацию, [что происходит], когда любой осужденный просто попытается влезть туда, где находятся деньги ФСИН, коррупция ФСИН, различные делишки, коммерческие схемы», — сказал Навальный.

Причиной перевода в ШИЗО стало «нарушение формы одежды» — отсутствие куртки.

Алексея Навального с начала августа отправляют в ШИЗО уже в восьмой раз. Он провел там в общей сложности 73 дня.

В середине ноября Навального из общего барака в колонии перевели в ПКТ (помещение камерного типа). В таких помещениях заключенных могут содержать в режиме одиночного заключения, помимо этого, на них накладывается большое количество других ограничений — в том числе запрет на длительные свидания с близкими. В ПКТ администрация колонии может держать заключенного до года.

ИК-6 во Владимирской области — колония строгого режима. В СМИ неоднократно сообщалось, что там регулярно применяют пытки к заключенным.

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