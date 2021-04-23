Алексей Навальный прекратил голодовку

Политик Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку. Соответствующий пост от его имени появился в инстаграме.

По словам Навального, за прошедшие недели «благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру» ему удалось добиться, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также что теперь ему отдают результаты и заключения проводимых медицинских исследований.

Политик напомнил, что врачи, которым он полностью доверяет, накануне выпустили «заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку». «Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: „через минимальное время лечить будет некого“… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания», — отметил Навальный.

Политик также сказал, что еще одним аргументом для прекращения голодовки стало то, что в знак солидарности с ним на аналогичный шаг пошли несколько других людей.

Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Его требованием был допуск к нему независимых врачей — ранее политик жаловался на боли в ноге и спине. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

В поддержку Навального была развернута общественная кампания с требованием обеспечить политику необходимую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.