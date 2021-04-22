Лечащие врачи Навального попросили его прекратить голодовку

Лечащие врачи Алексея Навального написали обращение, в котором попросили его немедленно прекратить голодовку в колонии. Текст обращения опубликовала «Медиазона».

«Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого. Наша главная задача — сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье», — пишут врачи.

В обращении говорится, что 20 апреля Навального вывезли из колонии в гражданскую больницу Владимира, и «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование». Были получены консультации нейрохирурга, нефролога и главного невролога Владимирской области. Медицинские заключения и результаты обследования передали лечащим врачам.

«Факт допуска гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов» лечащие врачи Навального считают достаточным для прекращения голодовки.

В обращении врачи вновь потребовали допустить их к Навальному, а также перевести его в больницу в Москву. «Только там, учитывая сложность его состояния ввиду предшествующего тяжелейшего поражения нервной системы боевым отравляющим веществом, ему могут быть оказаны надлежащий уход и медицинская помощь на должном уровне», — говорится в обращении.

Обращение подписал, в частности, терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, который лечит Навального с 2013 года.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку, требуя допустить к нему лечащих врачей. 18 апреля его перевели из ИК-2 в городе Покров, где он отбывает срок, в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Адвокат Вадим Кобзев рассказывал, что в этой больнице Навальный фактически не получает никакого лечения.

В поддержку Навального развернута общественная кампания, участники которой требуют обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры и ученые, в том числе нобелевские лауреаты.

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