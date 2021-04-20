Алексей Навальный находится в одиночной камере в колонии № 3 во Владимирской области. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

Кобзев рассказал, что вечером 18 апреля, в день госпитализации, Навальному «с четвертого раза сделали капельницу с глюкозой».

По словам Кобзева, вечером 19 апреля «три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену». Теперь, заявил адвокат, у Навального «все руки исколоты и в синяках».

Другого лечения, как рассказал Кобзев, Навальному не назначили.

Алексей Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Его лечащие врачи 15 апреля сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов политика, которая, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

О переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире ФСИН сообщила 19 апреля. В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным».

Многие российские и иностранные общественные деятели и политики выступили в поддержку Навального и призвали власти РФ допустить к нему врачей. Соратники политика объявили о митинге в его поддержку.