Суд оштрафовал Юлию Навальную после акции протеста на 20 тысяч рублей
Источник: Интерфакс
Щербинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» заявила адвокат Навальной Светлана Давыдова.
Навальную признали виновной по статье об участии в несанкционированном митинге. Ее задержали днем 31 января на акции протеста в Москве, больше трех часов продержали в полиции, после чего отпустили с административным протоколом.
На акциях протеста в поддержку Алексея Навального, прошедших в городах России 31 января, задержали более 5400 человек, следует из карты «Медузы» и «ОВД-Инфо». Это максимальное число задержанных на российских акциях протеста. Предыдущий рекорд установили 23 января, когда полицейские задержали свыше четырех тысяч человек.