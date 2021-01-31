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«Хватит бить током, суки»
Как прошла акция за Навального в Москве. Видео
3 минуты
17:04, 31 января 2021
31 января в Москве (как и по всей России)
прошла
акция в поддержку Алексея Навального. На ней задержали больше тысячи людей. Силовики избивали протестующих и били их электрошокерами. «Медуза» показывает, как все это выглядело.
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