Юлию Навальную отпустили из отдела полиции Щербинки

Супругу политика Алексея Навального Юлию, задержанную днем 31 января на акции протеста в Москве, отпустили из отдела полиции в городе Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По данным издания, на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП). Суд состоится 1 февраля в Щербинке.

«Интерфакс» уточняет, что протокол составлен по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Она предполагает штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее адвокат Светлана Давыдова сообщала, что Юлию Навальную продержали в полиции более трех часов, положенных по закону — поскольку силовики «согласовывают, что ей вменять». Также она жаловалась на то, что ее не пускали к своей подзащитной.