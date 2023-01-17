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Алексей Навальный на судебном заседании в исправительной колонии города Покрова Владимирской области, 22 марта 2022 года Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

17 января 2023 года исполняется два года, как Алексей Навальный вернулся в Россию после попытки и был задержан властями по сфабрикованным . С тех пор оппозиционер находится в заключении. Сегодня в соцсетях Навального появился пост к годовщине задержания. «Медуза» публикует его целиком.

Ровно два года назад я вернулся в Россию. И ровно два года я провел в тюрьме. И, когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаешь себе вопрос: сколько еще этих юбилейных постов предстоит написать?

Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось. Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде — пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях — важно.

Как и два года назад, я говорю: Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью — нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров.

Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию.

Россия будет счастливой!

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