«Россия — моя страна. Я верю, что мрак исчезнет» Письмо Алексея Навального. Он два года находится в заключении
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
17 января 2023 года исполняется два года, как Алексей Навальный вернулся в Россию после попытки отравления и был задержан властями по сфабрикованным уголовным делам. С тех пор оппозиционер находится в заключении. Сегодня в соцсетях Навального появился пост к годовщине задержания. «Медуза» публикует его целиком.
Ровно два года назад я вернулся в Россию. И ровно два года я провел в тюрьме. И, когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаешь себе вопрос: сколько еще этих юбилейных постов предстоит написать?
Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось. Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде — пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях — важно.
Как и два года назад, я говорю: Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью — нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров.
Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию.
Россия будет счастливой!