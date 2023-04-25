«Еду не дают, а просто показывают». Навальный рассказал, как сотрудники колонии уничтожают купленную им еду в ШИЗО

Сотрудники ИК-3 во Владимирской области, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, начали уничтожать купленную им еду в дни его нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО). Пост об этом опубликован в соцсетях Навального.

Политик отметил, что выдаваемая заключенным еда «часто несъедобная», и ее очень мало, поэтому практически все питаются дополнительно, например, покупая готовую платную еду в столовой или продукты в тюремном ларьке. В ШИЗО при этом дополнительная еда запрещена. Навальный отметил, что еда — «простой и очень эффективный способ» управлять заключенными.

По словам политика, администрация колонии заставляет заказывать еду в столовой на месяц вперед. Раньше, когда заключенные не могли по каким-то причинам получить оплаченную еду (например, из-за нахождения в ШИЗО или на длительном свидании), они могли написать заявление, и им ее не готовили — а потом возвращали деньги. Однако теперь администрация ввела новое правило — даже если человек сидит в ШИЗО, еду все равно готовят, но ему не выдают, а просто утилизируют.

Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: «Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!»

Алексея Навального в колонии регулярно отправляют в ШИЗО. С августа его отправили туда 13 раз. Среди причин наказания администрация называла отсутствие куртки, несвоевременное умывание, не по уставу застегнутую пуговицу.

18 апреля адвокат политика Вадим Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН устроили против Навального «провокацию», ударили и пригрозили возбудить против него новое уголовное дело.

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