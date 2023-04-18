Сотрудники колонии строгого режима во Владимирской области, где отбывает срок политик Алексей Навальный, устроили против него «провокацию», применили к нему силу и пригрозили новым уголовным делом. Об этом рассказал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

По словам защитника, в камеру к Навальному снова подселили его постоянного сокамерника, которого ранее политик описывал как человека, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной».

«Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация», — рассказал Кобзев.

Защитник считает, что администрация колонии провоцировала Навального на применение насилия к сокамернику для возбуждения уголовного дела. «По тюремным правилам», политик должен был выгнать соседа из камеры с применением насилия, утверждает защитник.

В итоге Навального сначала пытались заставить войти в камеру угрозами, а затем вызвали группу реагирования «в бронежилетах и касках», рассказал Кобзев.

После чего к Навальному была применена сила, и его затащили в камеру. Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео). Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу.

После чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до 5 лет лишения свободы) и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа.

Новость дополняется