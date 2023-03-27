К Навальному в камеру ШИЗО снова посадили заключенного, «имеющего большие проблемы с гигиеной»

Алексей Навальный рассказал, что к нему в штрафной изолятор снова посадили заключенного, которого ранее политик описывал как человека, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной».

«Под каким-то глупым предлогом [меня] вывели из камеры на десять минут, возвращаюсь — и кто, вы думаете, там меня ждет, глядя на меня голодными глазами, полными ужаса? Правильно, мой старый друг-тракторист», — говорится в твиттере Навального.

По словам политика, заключенному два месяца не давали «элементарных гигиенических принадлежностей», включая зубную пасту и туалетную бумагу, а перед самой отправкой в ШИЗО его еще «помариновали в санчасти».

«Используют человека как ватку с бактериями», — добавил Навальный.

При этом, пишет политик, заключенного отправили в изолятор за курение в неположенном месте: «Понимаете, в очередной раз случилось удивительное совпадение. Два месяца он курил в одном и том же месте, и никто не обращал внимания. Но как только потребовалось невозможно душную камеру сделать еще более душной и невыносимой, ему за это курение дали 15 суток».

24 марта Алексея Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО. По словам политика, на этот раз за то, что он «неправильно представился». Предыдущий раз Навального отправляли в изолятор в конце января. Всего Навальный провел в ШИЗО больше ста дней с августа 2022 года. В феврале сообщалось, что политика на полгода переведут в помещение камерного типа.

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