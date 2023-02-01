Навального на полгода переведут в помещение камерного типа. Адвокат сообщил об ухудшении состояния политика

Администрация колонии, где сидит Алексей Навальный, 31 января объявила политику, что его переведут в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок — полгода. Сообщение об этом появилось в соцсетях Навального.

У меня уже восемь месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет.

В свою очередь, адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что у политика снова наблюдаются проблемы со здоровьем: в результате лечения антибиотиками он получил боли в желудке и потерял семь килограммов веса.

После того, как они его фактически умышленно заразили какой-то ОРВИ, они не передавали ему лекарства, а «лечили» огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков. В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса. Сегодня он должен был выйти из ШИЗО, и мы все надеялись, что ему дадут хотя бы пару недель прийти в себя в отряде.

<…> Но вчера Навальному объявили, что его переводят в ПКТ (помещение камерного типа) на максимально возможный срок — полгода. Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами.

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C начала августа 2022 года администрация ИК-6 во Владимирской области 11 раз отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор (в последний раз это произошло не позднее 25 января). За полгода Навальный провел в ШИЗО больше 100 дней.

Также политика содержали в помещении камерного типа. Впервые он сообщил об отправке в ПКТ в ноябре. По его словам, «это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму».

В начале января Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем». Жена политика обвинила администрацию колонии в отказе лечить ее мужа. Сотни российских врачей подписали открытое письмо с требованием «прекратить издевательства» над Навальным. В середине января Кобзев рассказал, что политик получил антибиотики, а его состояние «перестало ухудшаться».

Сам Навальный заявлял о попытках заразить его через сокамерника. По словам политика, того забирали из ШИЗО, клали в медчасть, «забитую больными гриппом», а на следующий день возвращали в камеру. К концу января, как утверждал Навальный, так произошло уже пять раз.