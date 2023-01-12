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Адвокат Вадим Кобзев рассказал о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, который заболел, находясь в штрафном изоляторе колонии.

«Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. Две кружки в день», — написал Кобзев в твиттере.

Адвокат выразил уверенность, что открытое письмо врачей в защиту Навального «явно имело эффект», однако на данный момент фактически он заключается лишь в том, что «все жутко забегали и засуетились, температуру мерят под видеорегистратор».

Навального 31 декабря в десятый раз за время заключения перевели в ШИЗО — на 15 суток. Администрация колонии объяснила это тем, что он умывался в неположенное время.

10 января было опубликовано письмо российских врачей президенту Владимиру Путину, которые потребовали «прекратить издевательства» над Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости отправить в гражданскую больницу для полноценного лечения. За два дня обращение подписали более 600 человек.

Жена Навального Юлия 11 января заявила, что политика, у которого уже неделю держится температура, не лечат и специально ухудшают ему условия содержания. «Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что человека, не лечите его и не передаете лекарства?» — обратилась она к сотрудникам колонии.

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