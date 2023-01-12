Письмо с требованием «прекратить издевательства» над Навальным и обеспечить политику медицинскую помощь подписали более 600 российских врачей

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Открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием обеспечить политику Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии за два дня подписали более 600 российских врачей.

Обращение 10 января опубликовал в врач Александр Ванюков, предложив представителям медицинского сообщества, желающим поставить свои подписи под письмом, сообщать об этом в комментариях к посту.

Подписавшие письмо требуют прекратить издевательства над Алексеем Навальным, прекратить отправлять его в ШИЗО, допустить к политику гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Среди подписавших были врачи из Санкт-Петербурга, работающие в государственных медицинских учреждениях. «Ротонда» связалась с некоторыми такими врачами. Врач-уролог Канан Мехтиев в частности заявил изданию, что «от начальства пока [угрожающих] сигналов не поступало, да и вряд ли поступит, надеюсь», а трансфузиолог Михаил Стримбан сказал, что не боится негативной реакции от начальства — «мне 59 лет, бояться надоело».

Обновление. Врач Александр Ванюков, организовавший сбор подписей под открытым письмом, сообщил днем 12 января, что письмо направлено в администрацию президента РФ, а прием подписей завершен.

Алексея Навального за время содержания в колонии номер 6 уже 10 раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем». Супруга политика Юлия Навальная написала в инстаграме, что муж сообщил ей о том, что заболел, еще в письме от 2 января.

По словам пресс-секретаря Навального , политик рассказал, что начальство колонии отказывается отправлять его в медсанчасть, потому что она «забита гриппозными больными» и «он там только больше заболеет», а его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего, по ее словам, Алексей и заболел.

Полный текст обращения врачей

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину

Полный текст обращения врачей

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину