Письмо с требованием «прекратить издевательства» над Навальным и обеспечить политику медицинскую помощь подписали более 600 российских врачей
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Открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием обеспечить политику Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии за два дня подписали более 600 российских врачей.
Обращение 10 января опубликовал в фейсбуке врач Александр Ванюков, предложив представителям медицинского сообщества, желающим поставить свои подписи под письмом, сообщать об этом в комментариях к посту.
Подписавшие письмо требуют прекратить издевательства над Алексеем Навальным, прекратить отправлять его в ШИЗО, допустить к политику гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.
Среди подписавших были врачи из Санкт-Петербурга, работающие в государственных медицинских учреждениях. «Ротонда» связалась с некоторыми такими врачами. Врач-уролог Канан Мехтиев в частности заявил изданию, что «от начальства пока [угрожающих] сигналов не поступало, да и вряд ли поступит, надеюсь», а трансфузиолог Михаил Стримбан сказал, что не боится негативной реакции от начальства — «мне 59 лет, бояться надоело».
Обновление. Врач Александр Ванюков, организовавший сбор подписей под открытым письмом, сообщил днем 12 января, что письмо направлено в администрацию президента РФ, а прием подписей завершен.
Алексея Навального за время содержания в колонии номер 6 уже 10 раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем». Супруга политика Юлия Навальная написала в инстаграме, что муж сообщил ей о том, что заболел, еще в письме от 2 января.
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик рассказал, что начальство колонии отказывается отправлять его в медсанчасть, потому что она «забита гриппозными больными» и «он там только больше заболеет», а его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего, по ее словам, Алексей и заболел.