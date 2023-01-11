«Вы люди вообще?» Юлия Навальная обратилась к руководству колонии, где ее заболевшему мужу отказывают в медицинской помощи

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Жена Алексея Навального Юлия рассказала в , что у ее мужа, отправленного в штрафной изолятор, уже неделю держится температура. О том, что он заболел, Алексей сообщил ей в письме от 2 января.

«То есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания», — пишет Навальная.

В понедельник, 9 января, рассказала жена политика, к Навальному пришел адвокат, ему разрешили передать лекарства, но затем ничего не приняли.

Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?

«Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей», — написала Юлия Навальная, призвав руководство колонии оставить ее мужа в покое хотя бы на несколько дней и передать ему элементарные лекарства.

Обновлено. На 11 января у Навального назначено три заседания подряд в Ковровском суде. Политик попросил их отложить из-за своей болезни, сообщила его пресс-секретарь . «При этом [Алексей] говорит, что в медсанчасть его не кладут, потому что она забита гриппозными больными и „он там только больше заболеет“, а его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего Алексей и заболел», — добавила Ярмыш.

Алексея Навального за время содержания в колонии номер 6 уже 10 раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем».

10 января представители врачебного сообщества опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали прекратить издевательства над Алексеем Навальным, прекратить отправлять его в ШИЗО, допустить к политику гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения. Только за неполный рабочий день письмо подписали более 300 человек.

Вот это письмо

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину

Вот это письмо

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину