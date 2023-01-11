«Вы люди вообще?» Юлия Навальная обратилась к руководству колонии, где ее заболевшему мужу отказывают в медицинской помощи
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Жена Алексея Навального Юлия рассказала в инстаграме, что у ее мужа, отправленного в штрафной изолятор, уже неделю держится температура. О том, что он заболел, Алексей сообщил ей в письме от 2 января.
«То есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания», — пишет Навальная.
В понедельник, 9 января, рассказала жена политика, к Навальному пришел адвокат, ему разрешили передать лекарства, но затем ничего не приняли.
Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?
«Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей», — написала Юлия Навальная, призвав руководство колонии оставить ее мужа в покое хотя бы на несколько дней и передать ему элементарные лекарства.
Обновлено. На 11 января у Навального назначено три заседания подряд в Ковровском суде. Политик попросил их отложить из-за своей болезни, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. «При этом [Алексей] говорит, что в медсанчасть его не кладут, потому что она забита гриппозными больными и „он там только больше заболеет“, а его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего Алексей и заболел», — добавила Ярмыш.
Алексея Навального за время содержания в колонии номер 6 уже 10 раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем».
10 января представители врачебного сообщества опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали прекратить издевательства над Алексеем Навальным, прекратить отправлять его в ШИЗО, допустить к политику гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения. Только за неполный рабочий день письмо подписали более 300 человек.