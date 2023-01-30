Навальный заявил о новых попытках заразить его гриппом. Его сокамерника по ШИЗО в пятый раз отправили в медчасть, а через сутки вернули обратно

В телеграм-канале Алексея Навального появился пост о том, что сокамерника политика по ШИЗО в пятый раз отправили в медсанчасть на сутки, а потом вернули обратно.

«Помните моего тракториста, которого тюремщики закидывают ко мне в камеру и выпускают только для того, чтобы продержать сутки в стационаре, забитом больными гриппом и ковидом? Не, ну можно раз так сделать, ну два, ну три, если вы уж совсем демонстративно беспределите. Но, понимаете, они в пятый раз взяли человека, сказали: „Он такой больной, такой больной“ и госпитализировали его, а через сутки сказали: „Ой, совсем здоровый“ и выписали его обратно ко мне в камеру», — говорится в посте.

По мнению Навального, таким образом администрация колонии пытается заразить его самого: «Биолог-любитель из ФСИНа проверяет, сколько раз можно заразить человека гриппом, если переносчиком инфекции будет деревенский алкотракторист».

В начале января Навальный впервые сообщил, что его сокамерника забрали из ШИЗО, положили в медсанчасть, «забитую больными гриппом», и на следующий вернули в камеру. В свою очередь адвокат политика Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится в камере ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем».

Жена Навального Юлия обвинила администрацию колонии в отказе лечить ее мужа. Сотни российских врачей подписали открытое письмо с требованием «прекратить издевательства» над Навальным. В середине января Кобзев рассказал, что политик получил антибиотики, а его состояние «перестало ухудшаться».

C начала августа 2022 года администрация ИК-6 во Владимирской области 11 раз отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор (в последний раз это произошло не позднее 25 января, политику дали восемь суток в ШИЗО). За полгода Навальный провел в штрафном изоляторе больше 100 дней.

Соратники Навального представили список сотрудников колонии, которые, по их словам, отправляют политика в ШИЗО и «делают невыносимым» условия его содержания.

Кроме того, в январе команда Навального запустила кампанию, в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру» ради освобождения политика.