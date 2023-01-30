Команда Навального назвала имена сотрудников колонии, ответственных за издевательства над политиком

Команда Алексея Навального назвала имена сотрудников исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово во Владимирской области, из-за действий которых Навального с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор. Видео об этом опубликовано в ютьюб-канале «Навальный Live».

Соратник Навального Руслан Шаведдинов, представляя список сотрудников колонии, заявил, что эти люди «делают невыносимым» содержание политика, а с их помощью президент РФ Владимир Путин «пытается избавиться от Навального».

В список, в частности, вошли:

полковник Ножкин Дмитрий Юрьевич, начальник колонии,

подполковник Фомин Юрий Александрович, заместитель начальника по безопасности и исправительной работе в колонии,

лейтенант Неймович Михаил Алексеевич, оперуполномоченный, который «следит за каждым шагом» Алексея Навального.

Руслан Шаведдинов заявил, что решения об отправке Навального в ШИЗО принимает комиссия, состоящая из сотрудников колонии. Соратники Навального установили имена девяти членов комиссии:

капитан Синюхин Данила Андреевич,

подполковник Макорин Дмитрий Иванович,

майор Горшков Анатолий Алексеевич,

капитан Морковкин Николай Николаевич,

капитан Маркеев Артем Алексеевич,

майор Вуколов Роман Львович,

майор Полищук Владимир Михайлович,

майор Балашова Светлана Владимировна,

лейтенант Швецова Дарья Павловна.

Команда Навального добавила имена указанных сотрудников колонии на сайт «Черный блокнот», где соратники политика с 2016 года ведут «реестр злодеев» — государственных служащих, «ответственных за беззаконие, творимое по политическим мотивам».

Дмитрия Ножкина и Юрия Фомина на сайте обвиняют в том, что они «организовали и реализовали», а остальные сотрудники ИК-6 «реализовали» «комплекс пыточных условий, включая заключение в под различными надуманными предлогами», а также допустили «многочисленные нарушения трудовых прав и права на защиту в отношении Алексея Навального».

C начала августа 2022 года администрация ИК-6 во Владимирской области 11 раз отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор. В общей сложности за полгода политик провел в ШИЗО больше 100 дней.

В январе 2023 года соратники Алексея Навального запустили глобальную кампанию «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.

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