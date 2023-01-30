Команда Навального назвала имена сотрудников колонии, ответственных за издевательства над политиком
Команда Алексея Навального назвала имена сотрудников исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово во Владимирской области, из-за действий которых Навального с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор. Видео об этом опубликовано в ютьюб-канале «Навальный Live».
Соратник Навального Руслан Шаведдинов, представляя список сотрудников колонии, заявил, что эти люди «делают невыносимым» содержание политика, а с их помощью президент РФ Владимир Путин «пытается избавиться от Навального».
В список, в частности, вошли:
- полковник Ножкин Дмитрий Юрьевич, начальник колонии,
- подполковник Фомин Юрий Александрович, заместитель начальника по безопасности и исправительной работе в колонии,
- лейтенант Неймович Михаил Алексеевич, оперуполномоченный, который «следит за каждым шагом» Алексея Навального.
Руслан Шаведдинов заявил, что решения об отправке Навального в ШИЗО принимает комиссия, состоящая из сотрудников колонии. Соратники Навального установили имена девяти членов комиссии:
- капитан Синюхин Данила Андреевич,
- подполковник Макорин Дмитрий Иванович,
- майор Горшков Анатолий Алексеевич,
- капитан Морковкин Николай Николаевич,
- капитан Маркеев Артем Алексеевич,
- майор Вуколов Роман Львович,
- майор Полищук Владимир Михайлович,
- майор Балашова Светлана Владимировна,
- лейтенант Швецова Дарья Павловна.
Команда Навального добавила имена указанных сотрудников колонии на сайт «Черный блокнот», где соратники политика с 2016 года ведут «реестр злодеев» — государственных служащих, «ответственных за беззаконие, творимое по политическим мотивам».
Дмитрия Ножкина и Юрия Фомина на сайте обвиняют в том, что они «организовали и реализовали», а остальные сотрудники ИК-6 «реализовали» «комплекс пыточных условий, включая заключение в ПКТ, СУС, ШИЗО под различными надуманными предлогами», а также допустили «многочисленные нарушения трудовых прав и права на защиту в отношении Алексея Навального».
C начала августа 2022 года администрация ИК-6 во Владимирской области 11 раз отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор. В общей сложности за полгода политик провел в ШИЗО больше 100 дней.
В январе 2023 года соратники Алексея Навального запустили глобальную кампанию «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.