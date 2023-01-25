Навального в одиннадцатый раз за полгода отправили в ШИЗО. Потому что он «неправильно представился»

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Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в очередной раз отправили в ШИЗО. Об этом сам политик сообщил на судебном заседании по обжалованию запрета для него адвокатской тайны, передает «Сирена».

Как уточнила пресс-секретарь политика , причиной отправки в ШИЗО стало то, что Навальный «неправильно представился».

Политик проведет в штрафном изоляторе восемь суток.

С августа Навального отправляют в ШИЗО уже в одиннадцатый раз.

В общей сложности за последние полгода Навальный провел в ШИЗО уже 105 суток — почти 60% всего времени.

Соратники Навального 19 января запустили глобальную кампанию «Free Navalny». В ее рамках планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.