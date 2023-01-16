«Вся полнота власти сосредоточена в ваших руках. Мы требуем прекратить издевательства» Адвокаты вслед за врачами написали письмо Путину в защиту Навального

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Евгений Фельдман / «Медуза»

Алексея Навального в канун Нового года в десятый раз за время пребывания в колонии перевели в штрафной изолятор. Ему назначили 15 суток ШИЗО за то, что он якобы умывался в неположенное время. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в камере ШИЗО Навальный находится «с температурой, лихорадкой и кашлем», добавив, что политику не оказывают должную медицинскую помощь, в том числе не принимают переданные для него лекарства. Представители медицинского сообщества 10 января опубликовали открытое письмо президенту РФ с требованием «прекратить издевательства» над Навальным, его подписали более 600 человек. Вслед за врачами с обращением к Владимиру Путину с призывом прекратить отправлять Навального в ШИЗО и допустить к нему гражданских врачей выступили адвокаты. Открытое письмо опубликовал в адвокат Виктор Дроздов, призвав представителей адвокатского сообщества присоединиться к обращению. «Медуза» публикует полный текст письма.

Господин Путин В. В.

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Мы — адвокаты, представители гражданского общества, граждане Российской Федерации. Наша прямая обязанность — честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы граждан всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.

Сегодня мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на нарушения конституционных прав и умаление человеческого достоинства нашего коллеги, лишенного статуса адвоката в связи с его уголовным преследованием на фоне его активной политической деятельности в России, — Навального Алексея Анатольевича. Условия содержания его в исправительной колонии № 6 ФСИН по Владимирской области сопряжены с причинением вреда его здоровью и представляют угрозу жизни, что стало поводом для обращения с открытым письмом врачей.

В соответствии со статьей 18 Конституции России права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации являются непосредственно действующими, гарантирующими невозможность ограничения права каждого на жизнь здоровье. Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Из открытых источников нам всем известны условия содержания Алексея Навального в исправительной колонии. Беспрерывное содержание в ШИЗО на протяжении неимоверно долгого времени является откровенной пыткой и фактически причиняет тяжкий вред его здоровью, создает прямую угрозу его жизни. Поводы для водворения в ШИЗО являются не просто надуманными, а откровенно демонстративными, направленными не на исправление заключенного, а издевательства над ним.

Внешний вид Алексея Навального свидетельствует о содержании его в нечеловеческих условиях, поскольку известен его анамнез после перенесенного отравления боевыми отравляющими веществами, что ничего, кроме беспокойства за его жизнь и здоровье, вызывать не может.

Отказ представителей ФСИН передавать Навальному необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича. Как следует из объяснений его адвокатов и требований врачей, Алексей Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии.

С правовой точки зрения общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира.

Так как вся полнота власти в Российской Федерации сосредоточена в Ваших руках, мы вынуждены обратиться к вам.

Мы, подписавшие это обращение адвокаты, присоединяемся к требованиям врачей России прекратить издевательства над Алексеем Навальным.

Мы требуем прекратить водворение Алексея Навального в ШИЗО и допустить к нему гражданских врачей. При наличии показаний в срочном порядке госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Мы требуем реализовать право Алексея Навального на полноценную медицинскую помощь и обеспечить исполнение положений Конституции Российской Федерации.

Мы, профессиональные защитники законных прав и интересов граждан, требуем снять информационную блокаду вокруг условий нахождения Алексея Навального в колонии, провести публичную и гласную надзорную проверку законности действий, связанных с угрозой права Алексея Навального на жизнь и лишения его права на достоинство личности и назвать лиц, ответственных за происходящее с ним.

Амгалан Балданцэрэн, адвокат, рег. № 72/8267 Михаил Михайлович Беньяш, адвокат, рег. № 23/5090 Максим Витальевич Гафаров, рег. № 78/4117, адвокатский кабинет Дмитрий Геннадьевич Глухов, адвокат, рег. № 18/617 Виктор Александрович Дроздов, адвокат, рег. № 78/2387, адвокатский кабинет Андрей Александрович Зломнов, адвокат, рег. № 78,/603 Леонид Леонидович Крикун, адвокат, рег. № 78/5626 Иван Юрьевич Павлов, адвокат, рег. № 78/1261 Даниил Викторович Петров, адвокат, рег. № 78/7184 Елена Геннадьевна Рылова, адвокат, рег. № 77/8507 Вадим Львович Самсонов, адвокат МОКА, рег. № 50/2508 Владимир Анатольевич Сорокин, адвокат, рег. № 39/368 Евгений Зиновьевич Хейфец, адвокат, рег. № 78/ 3427

Адвокаты, которые готовы подписать обращение, могут оставить комментарии под постом Виктора Дроздова, указав регистрационный номер. «Медуза» будет обновлять список подписавшихся.