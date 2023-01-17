Соратники Навального объявили кампанию по его освобождению

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Соратники Алексея Навального объявили о старте кампании #FreeNavalny, которая «объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение» политика, пишет издание «Сирена».

В рамках кампании предполагается распространять информацию о новых уголовных делах в отношении Навального, условиях его содержания в колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья.

«Задача кампании — координировать усилия по всему миру, направленные на спасение Алексея. Мы видим, что таких усилий много: то официальные органы одной страны сделают заявление, то официальные органы другой страны, то врачи или адвокаты подпишут открытое письмо. Мы всем ужасно благодарны, но мы также знаем, что политические кампании эффективнее, если эти усилия направлять», — заявил один из ключевых соратников Навального .

В рамках кампании соратники политика запустили сайт «Свободу Навальному». На нем можно изучить информацию о Навальном, связаться с командой политика с помощью бота, распечатать плакаты и наклейки, записаться волонтером, а также «поддержать борьбу с Путиным» с помощью криптовалютного пожертвования.

Публичным лицам и медиа соратники Навального предложили поддержать кампанию путем добавления обложки «Свободу Навальному» на свой ютьюб-канал. К акции уже присоединились , , , , и другие.

Два года назад — 17 января 2021 года — Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после попытки убийства. Сразу по прилете Навальный был задержан и с тех пор находится в заключении.