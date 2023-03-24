Алексея Навального в 12 раз отправили в ШИЗО. Он снова «неправильно представился»

Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в очередной раз отправили в ШИЗО. Как сообщается в твиттере политика, на этот раз причиной стало то, что он «неправильно представился».

«Эх, мое роскошное и элитное почти двухмесячное пребывание в „хорошей“ камере (кофе и две книжки) бессердечно прервано, и меня снова отправили в конец коридора в „плохую“ камеру (кипяток и одна книжка)», — написал Навальный.

Очевидно, начальство не выдержало «Оскара», решив, что две книги в камере и «Оскар» — это слишком. Логично. Но, конечно, не снимает вопроса о том, почему «Оскара» получают одни люди, а в ШИЗО сижу я.

В штрафном изоляторе политику предстоит провести 15 суток.

С августа Навального отправляют в ШИЗО уже в 12 раз. Ранее причинами, по которым его сажали в изолятор, администрация называла то, что Навальный не вовремя умывался, ходил без куртки, не по уставу застегивал пуговицу на робе.

Предыдущий раз Навального отправляли в ШИЗО в конце января. Тогда поводом также было названо то, что он «неправильно представился». На тот момент Навальный за полгода почти 60% времени провел в ШИЗО.

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