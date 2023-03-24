Алексея Навального в 12 раз отправили в ШИЗО. Он снова «неправильно представился»
Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в очередной раз отправили в ШИЗО. Как сообщается в твиттере политика, на этот раз причиной стало то, что он «неправильно представился».
«Эх, мое роскошное и элитное почти двухмесячное пребывание в „хорошей“ камере (кофе и две книжки) бессердечно прервано, и меня снова отправили в конец коридора в „плохую“ камеру (кипяток и одна книжка)», — написал Навальный.
Очевидно, начальство не выдержало «Оскара», решив, что две книги в камере и «Оскар» — это слишком. Логично. Но, конечно, не снимает вопроса о том, почему «Оскара» получают одни люди, а в ШИЗО сижу я.
В штрафном изоляторе политику предстоит провести 15 суток.
С августа Навального отправляют в ШИЗО уже в 12 раз. Ранее причинами, по которым его сажали в изолятор, администрация называла то, что Навальный не вовремя умывался, ходил без куртки, не по уставу застегивал пуговицу на робе.
Предыдущий раз Навального отправляли в ШИЗО в конце января. Тогда поводом также было названо то, что он «неправильно представился». На тот момент Навальный за полгода почти 60% времени провел в ШИЗО.