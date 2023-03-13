Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фб
Твиттер
Вк
Ок
В закладки
новости
«Я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда вся наша страна будет свободна»
Фильм о Навальном получил «Оскар». Вот что сказала на церемонии его жена Юлия
2 минуты
09:59, 13 марта 2023
12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения «Оскара». Премию в категории «лучший документальный фильм» присудили ленте «Навальный» об отравлении российского политика. Награду вместе с канадским режиссером Дэниэлом Роэром получила семья Алексея Навального — жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фб
Твиттер
Вк
Ок
В закладки
Напишите нам