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«Я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда вся наша страна будет свободна» Фильм о Навальном получил «Оскар». Вот что сказала на церемонии его жена Юлия

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12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения «Оскара». Премию в категории «лучший документальный фильм» присудили ленте «Навальный» об отравлении российского политика. Награду вместе с канадским режиссером Дэниэлом Роэром получила семья Алексея Навального — жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.
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