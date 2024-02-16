ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Политик Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.

«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН.

Как сообщает источник RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Алексею Навальному было 47 лет.

Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества». Сначала политик находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.