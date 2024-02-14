Алексея Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Что стало поводом для такого решения, не уточняется.

В последний раз политика отправляли в ШИЗО 1 февраля, он вышел из него 11 февраля. 14 февраля его снова поместили в изолятор.

Навального отправляют в ШИЗО в 27-й раз. «В сумме он проведет там уже 308 дней», — добавила Ярмыш.

Алексея Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в середине декабря 2023 года. Впервые в ШИЗО этой колонии политика отправили 9 января. Поводом для взыскания стало то, что «осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает».

До этапирования в колонию «Полярный волк» Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области. Там его отправляли в ШИЗО 23 раза.

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