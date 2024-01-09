Навального отправили в ШИЗО в колонии «Полярный волк», куда его этапировали две недели назад

Алексея Навального отправили в ШИЗО в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его этапировали в середине декабря 2023 года.

«Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут мурыжить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как „осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает“. 7 суток ШИЗО», — говорится в посте политика в соцсетях.

По словам Навального, в ШИЗО отличается распорядок дня, поэтому ему приходится выходить на прогулки рано утром. «Мало что так бодрит, как прогулка на Ямале в 6:30 утра. А уж какой прекрасный свежий ветерок задувает во двор, несмотря на бетонный забор, прямо ух!» — говорится в посте.

Алексея Навального постоянно сажают в ШИЗО под разными предлогами — например, за несвоевременное умывание или не по уставу застегнутую пуговицу. До этапирования в колонию «Полярный волк» он находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. К тому моменту Навального уже 23 раза отправляли в ШИЗО.

В начале декабря соратники политика потеряли с ним связь, они почти три недели не знали, где он находится. Позднее сам Навальный сообщил, что в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе его доставили 23 декабря.

«Полярный волк» — что это за колония?

Защита наконец нашла Алексея Навального — его этапировали в колонию за полярным кругом. Что это за место — и как там обходятся с заключенными? Если коротко: Навального ждут очень тяжелые испытания 14 карточек