Сотрудники ФБК поделились пиратской версией фильма «Навальный», получившего «Оскар»

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией начали распространять ссылку на сайт navalny-film.io, где можно посмотреть фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра.

Картина рассказывает об отравлении Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию. Фильм доступен в оригинальной озвучке с субтитрами на русском языке. Лента выходила в прокат на стриминговом сервисе HBO Max. Посмотреть ее легально в России было невозможно.

В комментариях представители ФБК иронично возмущаются, что фильм якобы слили в сеть пираты. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пока не ответила на запрос «Медузы» о том, имеет ли ФБК отношение к сайту с фильмом. Сама она в твиттере также несколько раз репостнула ссылку на этот сайт.

12 марта на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе картина «Навальный» получила «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Вот как это было

Речь Юлии Навальной на церемонии вручения «Оскара» Meduza

В Кремле, комментируя итоги «Оскара», заявляли об «элементе политизации» в присуждении награды фильму о российском оппозиционере. «Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее картина «Навальный» также получила приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс», где в январе 2022 года прошла ее премьера, и две премии на фестивале Cinema Eye Honors. В феврале фильм получил премию Британской киноакадемии BAFTA.

О чем этот фильм

Документальный фильм «Навальный» получил «Оскар» Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

О чем этот фильм

Документальный фильм «Навальный» получил «Оскар» Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ