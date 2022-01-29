Фильм о Навальном получил приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс»
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Документальный фильм «Навальный» от HBO Max и CNN Films получил две награды на фестивале «Сандэнс».
«Навальный» был отмечен как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award). Помимо этого, фильм отдельно получил приз зрительских симпатий в категории документальных фильмов.
Премьера фильма «Навальный» состоялась на «Сандэнсе» 25 января. В картине, снятой режиссером Дэниэлом Роэром, рассказывается об отравлении политика «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.
Права на показ фильма принадлежат HBO Max. Компания «Амедиатека», которая распространяет продукцию этого стримингового сервиса в России, сообщила, что не планирует вести переговоры о покупке прав на фильм.