Фильм о Навальном получил приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Документальный фильм «Навальный» от HBO Max и CNN Films получил две награды на фестивале «Сандэнс».

«Навальный» был отмечен как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award). Помимо этого, фильм отдельно получил приз зрительских симпатий в категории документальных фильмов.

Премьера фильма «Навальный» состоялась на «Сандэнсе» 25 января. В картине, снятой режиссером Дэниэлом Роэром, рассказывается об отравлении политика «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.

Права на показ фильма принадлежат HBO Max. Компания «Амедиатека», которая распространяет продукцию этого стримингового сервиса в России, сообщила, что не планирует вести переговоры о покупке прав на фильм.

Читайте также

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

Читайте также

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!