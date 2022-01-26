«Амедиатека» «пока не планировала» покупать права на документальный фильм о Навальном у HBO

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Стриминговый сервис «Амедиатека» не планирует вести переговоры о покупке прав на показ документального фильма «Навальный» от HBO Max и CNN Films в России. Об этом RTVI рассказал Александр Акопов, основатель компании «Амедиа», которая владеет платформой.

«У нас есть исключительные права на определенный пакет фильмов HBO. Фильм „Navalny“ в этот пакет не входит», — заявил Акопов. По его словам, компания «пока не планировала» вести отдельные переговоры с HBO о покупке прав на показ или трансляцию фильма на территории России.

«Навальный» — документальный фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра об отравлении российского политика Алексея Навального, его лечении и возвращении в Россию. Картину сняли по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films. Мировая премьера фильма состоялась 25 января на кинофестивале «Сандэнс».

Пересказ фильма о Навальном

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

Пересказ фильма о Навальном

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

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