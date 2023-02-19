Фильм «Навальный» получил премию Британской киноакадемии

Фильм «Навальный», снятый режиссером Дэниэлом Роэром, получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

«Навальный» — документальный фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра об отравлении российского политика Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.

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Фильм «Навальный» сняли по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films. Мировая премьера фильма состоялась 25 января на кинофестивале «Сандэнс», где картина получила приз зрительских симпатий.

Церемонию вручения премий BAFTA в Лондоне собирался посетить исполнительный директор расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев. Он — один из героев фильма «Навальный». Однако британская полиция отказала Грозеву и членам его семьи в допуске на церемонию, мотивировав это «угрозой общественной безопасности».

Лента номинирована на премию «Оскар». Обладателей премии Американской киноакадемии объявят 13 марта.

Права на показ фильма принадлежат HBO Max. Компания «Амедиатека», которая распространяет продукцию этого стримингового сервиса в России, сообщила, что не планирует вести переговоры о покупке прав на фильм.

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