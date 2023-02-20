Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» получила семь наград BAFTA

Антивоенная драма немецкого режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм года.

Всего фильм был удостоен наград в семи номинациях, в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучшую операторскую работу. Его создатель Эдвард Бергер получил премию BAFTA как лучший режиссер.

Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Остин Батлер («Элвис») и Кейт Бланшетт («Тар»).

В номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Выдающийся британский фильм» победил «Банши Инишерина». Лучшим анимационным фильмом был назван «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

В категории «Лучший документальный фильм» победила лента «Навальный».

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