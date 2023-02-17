Христо Грозев заявил, что британская полиция не пустила его на церемонию BAFTA, объяснив это «угрозой общественной безопасности»

Исполнительный директор расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал в твиттере, что британская полиция не разрешила ему и членам его семьи посетить церемонию вручения наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

Церемония BAFTA пройдет в Лондоне 19 февраля. На премию в этом году номинирован в том числе документальный фильм «Навальный», одним из героев которого стал Грозев, помогавший Алексею Навальному расследовать его отравление.

По словам Грозева, британская полиция мотивировала отказ в допуске на церемонию тем, что он и члены его семьи «представляют угрозу общественной безопасности».

«Я понимаю необходимость обеспечения общественной безопасности (хотя я не понимаю, почему мой сын или дочь-подросток опасны для общества). Но такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Она связана не только с кровожадными диктаторами, но и с тем, что голоса журналистов заглушаются, а не усиливаются цивилизованным миром, которому они пытаются служить», — заявил Грозев.

Христо Грозев — главный специалист по расследованиям о России в команде расследовательского проекта Bellingcat, основанного британцем Элиотом Хиггинсом. Штаб-квартира Bellingcat находится в Нидерландах.

Bellingcat вместе с российским изданием The Insider расследовал в том числе отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Bellingcat и The Insider получили от российских властей статусы «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Российские спецслужбы также обвиняли Грозева в связи с британской разведкой и причастности к попытке угона российских боевых самолетов после начала полномасштабной войны с Украиной.

В декабре 2022 года МВД России объявило Грозева в розыск (по данным источника РИА Новости, на него завели дело о «фейках» про армию РФ). После этого журналист заявил, что его жизни угрожает опасность. В начале февраля 2023-го он рассказал, что покинул Австрию, где жил 20 лет, из-за предупреждения об угрозе со стороны спецслужб РФ.