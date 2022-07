Минюст включил Bellingcat и The Insider в список «нежелательных организаций»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Расследовательский проект и издание внесены в список «нежелательных организаций», который ведет Минюст России.

В списке поясняется, что решение о присвоении им такого статуса было вынесено 13 июля 2022 года. В список внесены и Bellingcat (Великобритания), и компания Stichting Bellingcat из Нидерландов.

Также в список «нежелательных организаций» добавлен чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute). Решение о его статусе также было вынесено 13 июля.

По состоянию на 26 июля, в списке «нежелательных» 60 организаций, первые их них были добавлены в 2015 году.

Генпрокуратура РФ 15 июля объявила, что признает «нежелательной» деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия) и Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия). Как заявили в Генпрокуратуре, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Ранее The Insider и Bellingcat были объявлены в России «иностранными агентами».

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также является поводом для уголовного преследования. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций».

