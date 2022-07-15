Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» работу Bellingcat и The Insider

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Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций, в том числе расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия).

Соответствующая информация, заявили в Генпрокуратуре, направлена в Минюст России для внесения этих организаций в перечень «нежелательных».

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций», как это было с расследованиями « ».

По состоянию на 15 июля 2022 года в перечне «нежелательных» было 56 организаций, среди которых издание «Важные истории» и международное объединение журналистов-расследователей OCCRP.

Как в России борются с независимыми СМИ

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»

Как в России борются с независимыми СМИ

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»