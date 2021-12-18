Роскомнадзор потребовал от «Медузы», «Дождя», Znak.com и The Village удалить больше 50 публикаций о расследованиях «Проекта»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

18 декабря Роскомнадзор направил в адрес редакций «Медузы», телеканала , изданий Znak.com и The Village уведомления с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания «Проект», которое в июле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией».

Во всех случаях в Роскомнадзоре пригрозили блокировкой публикаций по требованию Генпрокуратуры, так как они содержат «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

«Медуза» получила четыре уведомления с требованием удалить новостные заметки, в которых рассказывалось:

о видеозаписи избиения заключенного в исправительной колонии № 1 в Ярославле;

о том, что в паспортном файле стоят такие же пометки, как и у ;

о том, что телеведущая Наиля Аскер-заде продала участок земли на Рублевке (новость основывалась на материале , в котором упоминался «Проект»);

о том, что банк «Россия» зарабатывает на платежах граждан за ЖКХ не менее двух миллиардов рублей в год (заметка основывалась на совместном расследовании «Проекта» и The Bell).

По требованию Роскомнадзора «Медуза» удалила упомянутые материалы со своего сайта.

«Дождь» сообщил, что получил 30 уведомлений о блокировке новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала. Среди них — материал об активах Светланы Кривоногих, знакомой Владимира Путина, а также о двух одинаковых кабинетах Путина. Znak.com в течение двух минут получил 15 уведомлений от Роскомнадзора, The Village — пять. Все СМИ выполнили требование Роскомнадзора и удалили материалы.

15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». В ведомстве заявили, что эта компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». После этого редакция сообщила о ликвидации компании-издателя. Вскоре стало известно, что главный редактор «Проекта» и его заместитель уехали из России в США.

Министерство юстиции России внесло в реестр «СМИ — иностранных агентов» 12 журналистов, работавших в «Проекте» или ранее сотрудничавших с изданием.

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