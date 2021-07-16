«Проект» объявил о ликвидации своего издателя, признанного «нежелательным» в России. И пообещал продолжить свои расследования

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналисты «Проекта», чей издатель, компания Project Media, Inc., признан «нежелательной» организацией, пообещали продолжить выпускать расследования. Их заявление опубликовано в телеграм-канале издания.

Журналисты также сообщили, что Project Media, Inc. сейчас находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России».

Команда «Проекта» пообещала отдельно сообщить о том, в какой форме журналистский коллектив продолжит свою работу. «И еще раз благодарим всех за поддержку. Журналистика — не преступление!», — подчеркивается в заявлении.

Генпрокуратура объявила Project Media, Inc. «нежелательной» организацией 15 июля. Тогда же пятерых журналистов издания, в том числе, главного редактора , Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов».

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