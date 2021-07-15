«Проект» объявили «нежелательным» после доноса Виталия Бородина. Он руководит организацией, которая является «спойлером» фонда Алексея Навального

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Генпрокуратура России 15 июля объявила издание «Проект» «нежелательной» организацией — после того, как к генпрокурору Игорю Краснову обратился руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Об этом сообщило издание Baza, опубликовавшее копию запроса Бородина.

В обращении говорилось, что, по данным государственного канала RT, «Проект» якобы «финансируется» Конгрессом США и «подконтролен» ему. Бородин перечислил имена и фамилии девяти сотрудников издания, которых, по его утверждению, «содержат США», и поинтересовался, почему их не признали «иностранными агентами».

Виталий Бородин подтвердил «Русской службе Би-би-си», что писал такое заявление. «Я хочу жить в нормальной стране, чтобы не было межнациональной розни, чтобы не было как на Майдане, чтобы было тихо-спокойно», — сказал он.

Издание Sota пишет, что Виталий Бородин также обращался к генпрокурору РФ из-за издания «Открытые медиа», двух журналистов которого 15 июля включили в список «иностранных агентов». В своем заявлении Бородин указывал, что направленность публикаций «Открытых медиа» «носит явно антироссийский характер». Он называл журналистов издания «иностранными агентами», которые «занимаются вредительством».

По информации из открытых источников, 37-летний Виталий Бородин — генеральный директор и один из учредителей «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», зарегистрированного в Мытищах. В своих соцсетях организация использует аббревиатуру ФПБК, которая очень похожа на сокращенное название Фонда борьбы с коррупцией ( ) Алексея Навального — самую известную российскую антикоррупционную инициативу. «Би-би-си» пишет, что ФПБК создали при содействии «Единой России» как ответ структурам Навального.

По образованию Виталий Бородин юрист. В прошлом он входил в руководство «Молодежного антикоррупционного проекта» «Единой России», а также в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности. Также он состоит в общественном совете при УВД Северо-Западного округа Москвы.

Бородин уже писал обращения в Генпрокуратуру. Так, в 2019-м он — как замглавы партии «Народ против коррупции» — попросил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку, чтобы Роскомнадзор заблокировал инстаграм певицы Ольги Бузовой из-за видео «Я блокадница». В итоге Бузова сама закрыла доступ к аккаунту. В том же году Бородин требовал, чтобы генпрокурор проверил на коррупцию тогдашнего главу администрации Кирова Илью Шульгина. В 2020-м Шульгина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями.

15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность американской компании Project Media, Inc, издателя «Проекта». Одновременно с этим Минюст России включил пятерых журналистов издания в список «СМИ — иностранных агентов», в том числе главного редактора «Проекта» . Кроме того, в реестр «иноагентов» попали главный редактор «Открытых медиа» и ее заместитель , а также корреспондент .

В апреле министерство юстиции РФ внесло «Медузу» в реестр «СМИ —иностранных агентов». Это случилось после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, который потребовал признать издание «иноагентом».

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