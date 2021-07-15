Генпрокуратура объявила издание «Проект» «нежелательной организацией». Его журналистов включили в реестр «иностранных агентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» американскую организацию Project Media, Inc., сообщает «Интерфакс».

Эта организация — издатель независимого российского медиа «Проект».

Одновременно с этим Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» главного редактора «Проекта» Романа Баданина и еще четверых журналистов издания — Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина и Ольгу Чуракову. Помимо этого, в этот список вошла главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также корреспондент « » Елизавета Маетная.

«Нежелательной» организации запрещено вести любую деятельность в России. За сотрудничество с ней граждане РФ могут нести уголовную ответственность.

«Проект» специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее громких материалов издания — расследование о второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о сносе детского лагеря под Геленджиком ради строительства «дворца Путина», о многолетних сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ.

В конце июня у журналистов «Проекта» прошли обыски в связи с уголовным делом о клевете, которое было возбуждено еще в 2017 году (срок давности по нему истек два года назад). Обыски были проведены в день, когда издание выпустило расследованиее об элитной недвижимости членов семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«СМИ — иностранным агентом» в апреле 2021 года была признана «Медуза», в мае — . После этого VTimes объявило о закрытии; «Медуза», лишившаяся из-за статуса «иноагента» почти всех рекламных доходов, объявила сбор пожертвований от читателей.

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