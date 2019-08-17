Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла доступ к своему инстаграму, на который подписаны 16,2 миллиона человек. Другие соцсети Бузовой остались доступны.

Бузова закрыла страницу после критики, последовавшей на ее видео от 13 августа. На записи певица после еды облизнула тарелку и со смехом сказала «Я блокадница».

15 августа замглавы партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке и попросил, чтобы Роскомнадзор заблокировал аккаунт Бузовой в инстаграме.

Инстаграм Ольги Бузовой — самый популярный в России, писал Forbes в начале августа. По оценке издания, стоимость рекламной интеграции в аккаунте певицы достигает одного миллиона рублей.