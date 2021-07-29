Главный редактор «Проекта» Роман Баданин и его заместитель покинули Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главный редактор издания «Проект» и его заместитель находятся в Нью-Йорке и не планируют возвращаться в Россию. Об этом Баданин рассказал Reuters.

Как рассказал Баданин, когда издателя «Проекта», американскую компанию Project Media Inc., объявили «нежелательной», он с семьей находился на отдыхе за границей и не стал возвращаться в РФ.

Баданин отметил, что его нахождение в Нью-Йорке «временное» и он пока не знает, где будет жить на постоянной основе.

Баданин также сообщил, что издание продолжит работу из-за границы. Журналистов, по его словам, планируется перевезти в одну из стран, находящихся рядом с Россией.

Project Media, Inc. объявили «нежелательной» организацией 15 июля. На следующий день «Проект» сообщил, что Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Издание пообещало продолжить выпускать расследования.

Одновременно с признанием Project Media Inc. «нежелательной» организацией Баданин, Рубин и еще трое журналистов проекта были внесены в реестр «СМИ — иностранных агентов». Еще троих журналистов «Проекта» включили туда через неделю.

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