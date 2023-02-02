Расследователь Bellingcat Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, где жил 20 лет. Его предупредили об угрозе со стороны российских спецслужб

Журналист-расследователь, исполнительный директор проекта Bellingcat Христо Грозев вынужден был покинуть Австрию, где жил около 20 лет. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статью австрийского издания Falter (доступна по подписке).

Грозев решил покинуть Австрию из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб. Об этой угрозе журналисту сообщили его источники в разведке, после чего он отменил свое возвращение в Вену из США.

«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских», — цитирует The Moscow Times слова Грозева.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Христо Грозев — главный специалист по расследованиям о России в команде Bellingcat. В частности, в 2020 году он вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика и установил имена причастных к преступлению сотрудников ФСБ.

В январе 2022 года Грозев занял пост исполнительного директора Bellingcat. В декабре того же года МВД России объявило Грозева в розыск (по словам источника РИА Новости, на него завели дело о «фейках» про армию РФ). После этого журналист заявил, что его жизни угрожает опасность.

Bellingcat и издание The Insider, с которым проект совместно готовит свои расследования об РФ, получили от российских властей статусы «иностранных агентов» и «нежелательных организаций».

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