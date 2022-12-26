МВД России объявило в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева
Источник: Медиазона
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МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева. Первой на это внимание обратила «Медиазона».
Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.
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