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МВД России объявило в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева

Источник: Медиазона

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева. Первой на это внимание обратила «Медиазона».

Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

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