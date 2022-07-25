Христо Грозев рассказал детали о попытке угона российских боевых самолетов. ФСБ заявила, что это была украинская операция и что сам Грозев к ней причастен

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Журналист-расследователь проекта Христо Грозев рассказал подробности о том, как, по его версии, проходила предпринятая украинцами попытка вербовки российских военных летчиков и угона их самолетов. Тред об этом опубликован в твиттере Грозева.

Утром 25 июля ФСБ заявила, что пресекла попытку угона российских боевых самолетов. По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и убедить их передать самолеты Украине в обмен на вознаграждение. Грозев участвовал в этой операции, заявили в ФСБ (по версии спецслужбы, журналист работает на британскую внешнюю разведку MI6).

Сам Грозев утверждает, что попытка угона самолетов действительно была, но организовало ее не ГУР Минобороны Украины, а группа бывших украинских . Они были знакомы сотрудникам Bellingcat с тех пор, как украинские спецслужбы пытались выманить бойцов ЧВК «Вагнер» из Беларуси в 2020 году. Bellingcat снимал документальный фильм про их новую операцию, заявил Грозев.

По его словам, несколько российских летчиков вышли на связь с «оперативниками» и прислали фото из кабин своих самолетов. Но вскоре тон переписок изменился, из чего украинцы сделали вывод, что теперь пилоты общаются под руководством контрразведки ФСБ. В частности, эту версию подтверждало то, что один из пилотов внезапно попросил эвакуировать из России не его жену, а любовницу. Она втайне от него держала связь с ФСБ, утверждает Грозев.

По версии Грозева, на фото — один из пилотов и его любовница, связанная с ФСБ

В какой-то момент он понял, что операция превратилась в «двойную игру», в которой каждая сторона пытается выведать у другой максимум информации и передать максимум дезинформации. «[Игра] подошла к концу, когда в ФСБ поняли, что никто не явится ни на одну из предложенных встреч (ФСБ стремилась идентифицировать украинских агентов), и что их раскрыли. И украинцы поняли, что и настоящего пилота они, скорее всего, не получат», — написал Грозев.

Он добавил, что в ходе попытки пресечь украинскую операцию ФСБ «непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и их агентов под прикрытием».

Версия ФСБ

ФСБ объявила о попытке украинской разведки угнать самолеты ВВС РФ. В отчете о сорванной операции фигурируют клофелин и Христо Грозев

Версия ФСБ

ФСБ объявила о попытке украинской разведки угнать самолеты ВВС РФ. В отчете о сорванной операции фигурируют клофелин и Христо Грозев