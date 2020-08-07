«КП» назвала задержание россиян в Минске результатом операции агентов СБУ, работавших под видом сотрудников «Роснефти». «Роснефть» заявила о провокации

«Беларусь 1» / Youtube

«Комсомольская правда» опубликовала статью, в которой со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила, что поездка , задержанных в Белоруссии, была организована украинскими спецслужбами с целью провокации и ухудшения российской-белорусских отношений.

По данным издания, сотрудники украинских спецслужб вышли на связь с одним из задержанных россиян под видом менеджеров «Роснефти» и предложили ему набрать группу бойцов из 180 человек для охраны объектов за границей для этой компании.

Группа была разделена на пять частей, и первая из них прибыла в Белоруссию 25 июля. Первоначально на этот день им были куплены билеты на рейс в Стамбул, но позже россиянам сообщили, что билеты перебронируют на 30 июля, а их самих разместили в санатории. После этого их задержали — белорусской стороне, по версии «КП», о россиянах рассказала СБУ.

Как пишет «КП», со всеми россиянами были оформлены трудовые договоры от имени компании «РН-Запад», дочерней структуры «Роснефти», со стороны работодателя они были подписаны именем Сергея Рустамова, который ранее действительно возглавлял «РН-Запад». «КП» в своем материале подчеркнула, что договоры были явной подделкой, что подпись не похожа на настоящую подпись Рустамова — и что сам он уже более года работает не в Минске, а в другой структуре «Роснефти» в Самаре.

«Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев — вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК „Вагнер“, рикошетом должно было задеть „Роснефть“ — как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям», — заключила «Комсомольская правда».

«Роснефть» после публикации газеты выпустила специальный пресс-релиз, где также указала на то, что договоры были поддельными и к компании отношения не имеют. «Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты», — говорится в сообщении компании.

Также «Роснефть» вслед за «КП» подтвердила, что все остальные люди, представлявшиеся сотрудниками компании и упоминавшиеся в материале, никогда в ней не работали. «Очевидно, одной из целей провокации является нанесение ущерба ключевой системообразующей российской компании и российской экономике в целом», — заявила «Роснефть». При этом в пресс-релизе не уточняется, кто именно организовал эту провокацию.

Григорий Левченко