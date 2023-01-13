Документальный фильм о Навальном получил две премии на фестивале Cinema Eye Honors

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Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил две награды на международном фестивале неигрового кино . Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Картина удостоилась наград в номинациях «Выдающиеся достижения в создании фильмов» и «Выбор зрителей».

Главный приз фестиваля получил фильм «Все, что дышит» режиссера Шаунака Сена, рассказывающий о двух братьях, которые выхаживают раненых птиц. Ранее картина получила премию «Золотой глаз», присуждаемую за лучший документальный фильм на Каннском фестивале.

Премьера фильма «Навальный» прошла на фестивале «Сандэнс» в январе 2022 года и получила там приз зрительских симпатий. В картине рассказывается об отравлении политика «Новичком» в 2020 году, его лечении и возвращении в Россию.

Ранее «Навальный» попал в лонг-лист британской премии BAFTA и шорт-лист «Оскара» в категории документальных фильмов. Церемония вручения BAFTA в 2023 году пройдет 19 февраля, «Оскара» — 12 марта.

О «Навальном»

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

О «Навальном»

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ