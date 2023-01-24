Фильм «Навальный» номинировали на «Оскара»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Документальный фильм «Навальный», снятый режиссером Дэниэлом Роэром, попал в шорт-лист претендентов на премию Американской киноакадемии.

В номинации «Лучший документальный фильм» за «Оскар» также будут бороться: «Все, что дышит» режиссера Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Огонь любви» Сары Доса и «Дом из щепок» Саймона Леренга Уилмонта, рассказывающий о приюте для украинских детей.

В фильме Дэниэла Роэра рассказывается об отравлении Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.

«Все, что дышит», рассказывающий о двух братьях, которые выхаживают раненых птиц, получил премию «Золотой глаз», присуждаемую за лучший документальный фильм на Каннском фестивале.

«Вся красота и кровопролитие» о знаменитом фотографе и активистке Нэн Голдин завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Читайте также

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

Читайте также

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ