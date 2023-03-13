В Кремле считают, что присуждение премии Американской киноакадемии документальному фильму об Алексее Навальном может иметь «определенный элемент политизации». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком», — сказал журналистам представитель Кремля.

Картина «Навальный», снятая канадским режиссером Дэниэлом Роэром, получила «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии.

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера, который сейчас отбывает заключение в колонии во Владимирской области, заявила на церемонии: «Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Держись, моя любовь».

Ранее лента получила приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс», где в январе 2022 года прошла ее премьера, и две премии на фестивале Cinema Eye Honors. В феврале фильм получил премию Британской киноакадемии BAFTA.