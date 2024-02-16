Спикер Госдумы обвинил в смерти Навального США и Евросоюз, «напринимавших огромное количество провальных решений»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил в смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального западных политиков. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

«В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?» — задается вопросом Володин.

Спикер Госдумы считает, что смерть оппозиционера, «совершенно очевидно» выгодна тем, кто ввел санкции против России, «проигрывает войну на Украине», хочет «удержать власть любыми способами» и захватить активы РФ. Почему он так считает и в чем их выгода от смерти Навального, Володин не объяснил.

По словам Володина, виновники смерти Навального — это руководство НАТО и США, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

«Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — говорится в посте спикера Госдумы.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. Соратники лидера российской оппозиции не опровергали и не подтверждали эти сообщения.

Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с сообщениями о гибели Навального. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты, касающиеся смерти Навального, должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы». Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил в смерти оппозиционера власти РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный «был убит Путиным».

Владимир Путин смерть лидера российской оппозиции не комментировал. При этом, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ему известно о поступающих сообщениях.