Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты, касающиеся смерти Навального, должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы». Его комментарий опубликовал Sky News.

Столтенберг добавил, что он «глубоко опечален и обеспокоен» смертью политика. «Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению», — сказал Столтенберг.

онлайн о смерти навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

онлайн о смерти навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»