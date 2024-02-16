Путин провел публичную встречу со студентами и рабочими в Челябинске. О смерти Навального он ничего не сказал
Владимир Путин во время поездки в Челябинск 16 февраля провел встречу со студентами и сотрудниками промышленных предприятий. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях Кремля.
Встреча длилась около часа. За это время Путин обсудил с собравшимися санкции, стипендии для студентов, роботов, пенсии и многое другое. Однако ни до, ни после мероприятия президент РФ не упоминал о смерти Алексея Навального, обратило внимание «Агентство».
Незадолго до начала встречи журналисты кремлевского пула сообщали, что Путину доложили о смерти Навального, а также анонсировал некие «заявления» президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что Путину известно о смерти Навального. Также о произошедшем сообщалось в эфире Первого канала. Ведущий пересказал пресс-релизы ФСИН и СК о смерти политика.
Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе объявило о смерти Навального 16 февраля. Смерть политика прокомментировали лидеры многих стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.